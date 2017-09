Tror matproduksjon blir «den neste oljen»

I undersøkelsen har respondentene rangert hvilke næringer de tror vil bidra mest til hva vi skal leve av etter oljen. Primærnæringene landbruk og fiske har to av de fem topp-plassene i nordmenns rangering, ifølge en pressemelding.

– Disse funnene viser at nordmenn opplever bonden og den norske matprodusenten som en viktig del av Norges framtid. Matproduksjonen gir et godt samspill med teknologiutviklingen. Det kan vise seg å bli helt sentralt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

I undersøkelsen sier 41 prosent at de tror landbruket vil bidra mye eller svært mye, mens 73 prosent sier det samme om fiskeri og fiskeoppdrett. Med det har matproduksjon to plasser blant nordmenns topp fem. Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået YouGov blant et representativt utvalg av Norges befolkning.

Trenger mer mat

I tillegg til matproduksjon har nordmenn størst tro på reiselivsnæringen, ingeniørfag, samt IT og teknologi.

– Landbruket står ovenfor et mål om 20 prosent vekst i matproduksjonen innen 2030. Det skal vi gjøre på en måte som er bærekraftig på lang sikt, og hvor vi utnytter de naturgitte fortrinnene landet vårt har. Norske bønder – store som små – er teknologisk kompetente og raske til å ta i bruk ny teknologi. Årets unge bonde representerer akkurat den typen bønder vi trenger, sier Anita Krohn Traaseth, jurymedlem og administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat. Vinneren kåres av en bredt sammensatt ekspertjury.

– Ikke bare er det mulig å livnære seg som bonde – det er også en mer spennende karrierevei enn noen gang før. Norge er allerede verdensledende innen utvikling og produksjon av teknologi til landbruket og vi vil trenge mange unge og kloke hoder for å ta næringen videre inn i fremtiden, sier Torstein Klev, bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag.

Stor tro, men mangel på kunnskap

Selv om mange nordmenn har stor tro på at landbruket vil være viktig i fremtiden, viser undersøkelsen at få opplever næringen som langt framme på innovasjon og teknologi. Når nordmenn rangerer de mest innovative og høyteknologiske bransjene faller landbruket ned på henholdsvis 9. og 10. plass.

– Fremtidens landbruk dreier seg om teknologi, effektivisering og bærekraft. Her ligger Norge langt framme i et internasjonalt perspektiv, men det er nok mange nordmenn som ikke har fått med seg hvor avansert det norske landbruket er, sier Pål Johan From, professor og leder for robotgruppen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og jurymedlem i Årets unge bonde.

Han fortsetter:

– Vi er det landet i verden som har desidert størst andel bønder som bruker melkeroboter og vi er på vei mot et presisjonslandbruk med flere som benytter blant annet GPS-styrte traktorer og landbruksroboter, sier From.

Må skryte mer

Krohn Traaseth mener landbruket er for beskjedent når det skal fortelle om seg selv.

– Norsk landbruk har et fantastisk utgangspunkt. Næringen ligger langt framme teknologisk og har gode sjanser til å prege norsk næringsliv i fremtiden. Men landbruket må bli enda flinkere til å løfte frem suksesshistoriene. Årets unge bonde er en fantastisk anledning til å gjøre dette, sier Traaseth.

Her er nordmenns topp fem rangerte næringer, basert på hvilke de tror vil bidra mest til hva Norge skal leve av etter oljen:

I rangeringen er de som har svart mye og svært mye slått sammen.

Fiskeri og fiskeoppdrett 73 %

Turisme og reiseliv 60 %

IT, elektronikk og teknologi 58 %

Ingeniørfag 50 %

Landbruk 41 %

Årets jury vil ledes av landbruks- og matministeren og består også av:

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør for Innovasjon Norge.

Pål Johan From, professor og leder for robotgruppen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Per Borglund, redaktør i Mat fra Norge.

Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Hilde Øverby, leder for kvalitet, bærekraft og innkjøp i McDonald's Norge.

Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Fakta om Årets unge bonde 2017