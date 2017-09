– Hurtigbåtruter ein føresetnad for at Kinn skal lukkast

Partiet meiner det ikkje finnes ein meir effektiv måte å reise mellom dei to kommunesentra Måløy og Florø enn med båt, og vil ha utsleppsfri båttransport mellom dei to kommunesentra.

– Det vil gje sysselsetjing og verdiskaping i tillegg til å være tvingande nødvendig for at Kinn kommune skal fungere som ei eining, seier Stein Malkenes, stortingskandidat for MDG, i ei pressemelding.

Med auka frekvens og ny teknologi vil MDG gjere Kinn kommune til ein kommune som gjev moglegheiter ein ikkje har i dag. Fylkesmann Anne Karin Hamre fronta Kinn kommune som eit viktig tyngdepunkt for kysten av Sogn og Fjordane då ho talte til kommunestyre i Flora og Vågsøy førre månad. MDG vil jobbe på Stortinget for at Kinn blir nettopp dette.

– Tal frå Telemarkforskning seier at dei i Flora i dag er like mange tilsette i privat næringsliv som i år 2000. Det vitnar om stagnasjon og er illevarslande for lokal næringutvikling. Ei satsing på framtidas sjøfart med kompetansemiljøa i td Fjord1 og Brødrene Aa samt eit behov for å binde Måløy, Florø og resten av kysten saman er ideelt for utviklinga av Kinn kommune som ein kystkommune for framtida, seier Malkenes i pressemeldinga.

Dei meiner teknologien allereie er her.

– «Vision of the fjords» har fått internasjonal merksemd som eksempel på framtidas båtteknologi. Utvikla og produsert i Sogn og Fjordane.

– Avstandane mellom Florø, Smørhamn, Svelgen og Vågsøy sjøvegen er eit uutnytta potensiale. Tida om bord i hurtigbåt mellom Florø og Vågsøy er langt under halve tida av det ein brukar i bil. Og moglegheita for å arbeide om bord samt at det kjapt kan realiserast gjer at dette er noko som må være førsteprioritet i samanslåingsprosessen, seier Malkenes.

Dei meiner og at Stad skipstunell vil starte ein ny æra for skipstrafikken.

– MDG meiner det er elementert at Kinn kommune blir drivkrafta i denne viktige satsinga framover. Anten det gjeld transport av folk eller varer.