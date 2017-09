Leverer til solid botnline for Pelagia

– Den største marknaden for fiskemjøl er Kina, der det blir brukt til fôr innan fiskeoppdrett, gris og kylling, seier Arnt-Ove Hoddevik, divisjonsleiar for dei åtte fabrikkane innan «feed». Han er busett på Stadlandet og har bakgrunn frå Måløy Sildoljefabrikk, men er i dag knytt opp mot hovudkontoret i Bergen. Pelagia har også konsumanlegg i Selje og Kalvåg. Det er totalt 14 anlegg innan kategorien «food» i systemet.

– Vi driv også og testar ein installasjon i Egersund. Blir det vellukka, installerer vi det same her. Vi byggjer no nye vasketårn, slik at vi til saman får ti. Og det er snakk ytterlegare 1-2, seier Hoddevik.

Hoddevik karakteriserer 2016 som eit greitt år, etter at 2015 var eit knallår med 428 millionar i resultat før skatt for konsernet, av ein omsetnad på 5,3 milliardar kroner. Omsetnaden i 2016 var 5 milliardar.

– Både fordi vi har betre teknologi og fordi kjølesystema på båtane er betre. Fisken kjem inn med ein temperatur på 1-2 grader, og blir så langt mogleg foredla direkte frå båten. Dermed blir det lite lukt. Dette er industri, og vi bli aldri kvitt luktproblemet heilt, men vi tek problemstillinga alvorleg og gjer det vi kan for å redusere.

Han fortel at dei likevel har fått klager frå nabolaget i år.

– Eg trur det skuldast at det har vore periodar utan vind eller trekk. Det kan også ha samanheng med at det er nye generasjonar som buset seg her, og dei har kanskje ikkje same forståinga for fiskeindustrien som føregåande generasjonar.