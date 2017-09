Slik stemde elevane

Etter at 315 stemmer var telt opp vart det klart at Senterpartiet og Arbeidarpartiet hadde gjort det best. Til saman fekk dei nær halvparten av alle stemmene på den vidaregåande skulen.

Av dagens stortingsparti gjorde KrF, Raudt og SV det dårlegast. Hadde elevane frå Eid vidaregåande skule bestemt, så ville både Krf og Raudt hamna under sperregrensa.

Her er resultata frå skulevalet på Eid vidaregåande skule:

SP: 25,4%

AP: 23,5%

V: 9,8%

FrP: 9,2%

H: 8,6%

MDG: 6,7%

SV: 4,8%

Raudt: 2,2%

KrF: 1,9%

Alliansen: 1,9%

Helsepartiet: 0,6%

Blankt: 5,4%