Vil ha 10.000 flere funksjonshemmede i arbeid

Det er et faktum at personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom i mindre grad enn andre er i jobb. Helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kun 43 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid mot 73 prosent i befolkningen generelt.

I dag er det mange arbeidsgivere som gjør en innsats og ansetter personer med funksjonshemming og kronisk sykdom, både i det offentlige og i det private. Men deres engasjement er ikke nok til å løfte alle når den koordinerte politiske innsatsen mangler.

– Vi ber derfor politikerne utarbeide en handlingsplan i samarbeid med partene og funksjonshemmedes organisasjoner for å få 10.000 flere funksjonshemmede i arbeid. En koordinert innsats med tydelig politisk føring kan bidra til å bryte barrierene og sørge for at flere som ønsker å bidra får muligheten, sier Lilly Ann Elvestad.

Det er menneskerett å ha en jobb. Det er myndighetenes ansvar for å legge til rette for at flere kommer i jobb, og det er en.

– Å delta i yrkeslivet betyr mye for den enkelte. Å være med å bidra gir bedre helse, et sosialt nettverk, det gir mulighet til å få brukt evnene sine. Det er et gode for den enkelte og et gode for samfunnet, sier Elvestad.