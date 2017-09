Ser på næringslivet sitt behov for framtida

– Konferansen kjem som eit ønske frå dei vidaregåande skulane i Vågsøy og Eid. Målet med konferansen er å få næringslivet til å fortelje om sine behov for framtida, fortel Annelin Fure i Nordfjord Vekst.

Tema for konferansen er digitalisering, robotisering og IT, og korleis arbeidskraftsbehover er 10-20 år fram i tid. Det handlar også om at måten ein dimensjonerer utdanningane på no, bestemmer i stor grad framtidas arbeidsliv.

I invitasjonen blir det stilt fleire spørsmål som initiativtakarane håpar å få svar på under konferansen:

Har vi eit studietilbod i tråd med det arbeidslivet har behov for? Er studieretningane vi har i vår region tilrettelagte for næringslivet? Er det kanskje små grep som skal til for at linene kan bli endå betre? Er vi flinke nok til å legge til rette for kreativitet, kritisk tenking og problemløysing og ikkje minst samhandling med lokalt næringsliv?

Under konferansen blir det ein presentasjon om Måløy Academy. I tillegg skal fylkesdirektør Jan Heggheim for kultur og næring innleie om digitalisering, og fabrikksjef Knut Ove Rygg hos J.E. Ekornes AS snakkar om temaet «Robotisering, ein trussel mot fagarbeidaren?».

Konferansen vert avslutta med ein workshop og omvising på Eid vidaregåande skule. Konferansen blir leia av rektor Reidar Grønli ved Fagskulen i Sogn og Fjordane.