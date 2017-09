Skal lære om skolevegring og autisme

– Vi følger opp tidligere kurs og har fått samme foredragsholder som trakk fulle hus i audiotoriet på Førde sentralsjukehus i april 2016, til å komme til Sogn og Fjordane for å holde et nytt kurs for pårørende og fagfolk, heter det i en pressemelding.

Foredragsholder er Dag Gladmann Sørheim. Han kommer fra Spiss kompetansesenter som har spesialisert seg på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD).

– Det er stor trang for informasjon og opplæring om dette i fylket vårt, heter det i pressemeldingen.

Det er allerede 90 påmeldte til kurset, og kun 10 ledige plasser igjen.

Kurset blir arrangert i auditoriet «Sunnfjord» ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i Førde.

– Autismeforeningen i Sogn og Fjordane synes det er flott at så mange også i år har meldt seg på kurset og det viser at det trengs kompetanseheving på området ASD – noe kommunene rundt i Sogn og Fjordane også har oppdaget. Autismeforeninga er glad for at man bruker anledningen til oppdatering og nytenking når man har mulighet.