Skal bidra på sjelfull konsert i Eidskyrkja med Maria Arredondo

– Eg trur det vert ein veldig fin konsert laurdag ettermiddag, med litt for ein kvar smak, seier styremedlem Elin Anett Espe.

Ho fortel at dei fekk førespurnad om å medverke på konserten i vår, og at dei har øvd iherdig sidan.

– Det har vorte nokre ekstra øvingar i tillegg til den faste vi har i veka. Vi gler oss veldig til å kore for Maria og Torstein. Dei er begge varme og rause personar og eg trur dette kan bli ei veldig stemningsfull oppleving. Det er valt ut songar som er veldig fine i kyrkje-settingen, seier ho og legg til at D-kor skal kore på tre av nummera til Arredondo og Sørdal, og framføre to nummer aleine.

At konserten går samtidig som Eidamessa trur Espe berre er positivt for billettsalet.

– Det må vere perfekt å ta turen i kyrkja for å slappe av etter ein lang dag med shopping. Eg håpar verkeleg folk vel det i staden for godstolen.

Det vert billettsal i døra.