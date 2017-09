Skal du fiske hummer eller krabbe bør du lese denne

Fiskeridirektoratet vil i løpet av neste uke gjøre klart for registrering, som skal gjøres via et elektronisk skjema på Fiskeridirektoratets nettsider.

Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt et unikt deltakernummer.

Alle hummerteiner skal ha minst ett vak som er tydelig merket med deltakernummeret.

Påmeldingen gjelder kun for inneværende år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakernummeret for de som også melder seg på fisket neste år.

Endringene er som følger:

Obligatorisk påmeldingsordning.

På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholm fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde).

Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde. (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm)

Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.

Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember.

Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter.

Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)

Reguleringer for 2018: