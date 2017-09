Skal sette opp ein ny type fareskilt for hjort

I byrjinga av februar 2017 blei dynamiske fareskilt for hjort sett i drift på tre strekningar der det lenge har vore mange påkøyrsle av hjort. Fram til utgangen av mai har det berre blitt registrert ei påkøyrsle på desse strekningane.

For same perioden i 2016 var det til samanlikning registrert i alt 11 påkøyringar på dei same strekningane, heiter det i ei pressemelding frå Norsk Hjortesenter.

Det vil no kome opp slike skilt på fire nye strekningar i Sogn og Fjordane, to i Nordfjord (Naustdal i Eid og Kyrkjeeide i Stryn) og to i Sogn (Valeberg i Sogndal og Eriflata i Lærdal).

Det vil då i alt vere sju strekningar med ei stor geografisk spreiing og dermed betre føresetnad for å kunne måle effekten av skilta.