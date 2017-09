Dette skjer i dag

På den første dagen av den tre uker lange rettssaken er det statsadvokat Magne Nyborg som skal legge fram sitt innledningsforedrag.

Deretter skal den første tiltalte komme med sin forklaring. De tre svenske brødrene er blant annet tiltalt for brannstiftelse og økonomisk bedrageri etter brannen på Selje Hotel i november 2016. Familien kjøpe hotellet i 2014. Blant de tiltalte er blant annet den tidligere styrelederen og hotellsjefen. Sistnevnte har innrømmet å ha satt fyr på hotellet.

Bli med på innsiden av brannruinene I mer enn et halvt år har brannskadde Selje Hotel stått mørklagt og forlatt. Vi har tatt en tur inn på hotellet for å se nærmere på skadene etter den tragiske brannen i november 2016.

Det er forventet mye oppmerksomhet fra media rundt denne saken. Sogn og Fjordane tingrett har satt av mer enn 20 plasser til journalister, fotografer, praktikanter og én tegner. I tillegg er det satt av et ekstra rom for tilhørere, dersom det skal være behov for det.Selje-ordfører Stein Robert Osdal blir én av tilhørerne under rettssaken i Sogn og Fjordane tingrett mandag.

Resten av uken er satt av til de tiltaltes forklaringer. Neste uke skal mer enn 20 personer vitne i rettssaken.