Følg det første Kinn-møtet i Måløy

Direktesending fra 13.00:

Etter at fellesnemnda som skal planlegge nye Kinn kommune møttes for første gang i Florø sist uke møtes de i dag igjen i Måløy. Møtet kan du følge på video direkte her fra klokken 13.00.