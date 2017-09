I dag skal hotellsjefen gi sin forklaring

I går innrømmet den tiltalte hotellsjefen å ha satt fyr på sitt eget hotell i november 2016. Han tilsto også tiltalen om forsikringsbedrageri.

Hans to brødre, som også er tiltalt i saken, erkjenner ikke straffskyld.

I dag skal hotellsjefen komme med sin forklaring til forholdene han er tiltalt for.

Statsadvokaten mener de tiltalte etter brannen på Selje Hotel brukte parykk og løsskjegg for å skjule seg for politiet, og at de gikk på kasino for å sikre seg alibi da hotellet brant, ifølge NRK

Aktor mener han utførte brannstiftingen med én annen person, men hotellsjefen mener han ikke var med noen av de to tiltalte brødrene.

Dette er noe av det hotellsjefen skal forklare seg om i dag.

