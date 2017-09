Vil samle folket til sentrums-dugnad før Rosa sløyfe-løpet

Bente Jørgensen meiner det er på tide å få rydda opp i byen etter sommaren.

– Rusk og rask etter sommarmånadane må vekk, og det er på tide å stelle blomsterbed og liknande. Vi har alle eit ansvar for at det vert haldt pent og ryddig rundt oss, og eit ryddig sentrum skapar trivsel for alle i kommunen. Om alle vert med og bidreg, så klarer vi å få det veldig fint til Rosa Sløyfe-arrangementet i helga. Då kjem det mykje folk og byen bør vise seg frå si beste side, seier ho.

Onsdag ettermiddag vert det difor arrangert sentrumsdugnad.

– Dugnad er både sosialt og gøy. Mor, far, barn, besteforeldre og alle som ønsker å ha eit pent sentrum bør ta seg ei lita økt. Dette er ein fin gest som viser at vi set pris på arrangementet rundt brystkreftaksjonen og Rosa sløyfe-løpet som går av stabelen no på laurdag, understrekar Jørgensen.

Ho oppfordrar folk til å møte opp med hanskar, kost og elles det som behøvast.

– Så får vi rydda sentrum og luka blomsterbed, og rett og slett stelt pent der det trengst.

Jørgensen opplyser om at Vågsøy kommune stiller med plastsekker som blir lagt ut i Sentrumsparken på onsdag.

– Det er berre å hente der, og så sette fulle sekkar ved søppelkorgene rundt omkring i byen, så fjernar kommunen dei etterpå.

Kommunen tar også ei økt med feiebilen.

Og dersom ein ikkje har moglegheit til å stille på dugnad onsdag ettermiddag, er oppfordringa klar:

– Brett opp armane og ta ei økt når det passar deg, anten så fort som mogleg eller seinare i veka.