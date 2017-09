Dette skjer i retten i dag

Tirsdag kom det blant annet fram at den tiltalte hotelldirektøren hadde et spilleproblem som førte til at han mistet kontroll over sin egen og selskapets økonomi.

Her er bevisene politiet la fram Statsadvokat Magne Nyborg la fram en rekke bildebevis framfor retten mandag morgen.

Han forklarte hvordan han hadde planlagt og utført den påsatte brannen på Selje Hotel i november 2016. Hotellsjefen ville imidlertid ikke si hvem som var med ham i bilen fra Sverige til Selje og tilbake. Denne "Mister X" vil statsadvokat Magne Nyborg trolig stille flere spørsmål om i dag.

Den yngste av de tre tiltalte brødrene, styrelederen, vil også avgi sin forklaring senere i dag.

Vi oppdaterer saken.

Dette skjedde i retten tirsdag: