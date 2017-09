Her er alt fra de første dagene i retten

Hotellsjefen (39), styrelederen (34) og kjøkkensjefen (42) er beskyldt for grovt skadeverk og forsikringsbedrageri i forbindelse med brannen på Selje Hotel i slutten av november 2016.

Hotellsjefen har avgitt sin forklaring i saken. Han tilstår å ha satt fyr på Selje Hotel ved hjelp av tidsstyrte loddebolter. Du kan lese mer om hvordan han satt fyr på hotellet her (+).

LES OGSÅ: Fant ideer på YouTube til hvordan sette fyr på hotellet (+)

39-åringen innrømmer også at den påsatte brannen var et forsøk på å få forsikringspenger, slik at et nytt hotell kunne bli bygget opp. Han erkjenner også at han har tappet selskapet for penger, blant annet fordi han var spilleavhengig og mistet kontroll over hotellets økonomi. Du kan lese mer om dette her (+).

For statsadvokaten er en viktig del av rettssaken å finne ut av hvem den såkalte "Mr. X" er. Politiet mener nemlig at det var to personer som dro fra Stockholm til Selje for å sette fyr på hotellet. Det bekrefter bilder hentet ut fra overvåkingskameraer på veistrekningen. Den daglige lederen innrømmer at han var en av de to personene som satt i bilen, men nekter å avsløre hvem den andre personen er. Han har i tidligere avhør oppgitt en navngitt person, men etter videre etterforskning fra politiets side viste det seg at vedkommende døde i 2015.