Ekspert hyller brannvesenet

Den brannsakkyndige vitnet i Sogn og Fjordane tingrett torsdag.

Han mener prestasjonene til Selje-brannsjef Geir Petter Hatlenes var såpass gode at han vil prøve å få Selje Hotel-brannen inn i læreboka til Norges Brannskole.

Bakkhaug hyller taktikken Hatlenes brukte da han skulle slukke flammene på hotellet. Selje Brann og Redning fikk også bistand fra brannkorpset på Stadlandet, samt brannvesenet i Vågsøy og Vanylven.

Unormal brannutvikling

Hadde hele Selje Hotel brent ned, ville alt fortsatt ha tydet på at brannen var påsatt.

Det fortalte brannsakkyndig Bjørn Bakkhaug i Sogn og Fjordane tingrett torsdag.

- En halvtime etter at brannen startet, brenner det i tre etasjer. Det er en brannutvikling som er helt unormal, sier Bakkhaug og forklarer at hotellbygg er lagt opp slik at hvert rom, korridor og trapperom er egne "brannceller".

Det vil si at det begynner å brenne på ett rom, så holder vegger, tak og dører flammene inne på det rommet i minst én time.

- For å få spredt en brann i slike bygninger, må brannsperrene, altså branndørene og trapperomsdører, være åpne. I dette tilfellet skulle det egentlig bare å ha brent på ett rom.

Det betyr at om hele hotellet hadde brent ned, ville konklusjonen fra den sakkyndige fortsatt vært at brannen var påsatt.

- Det var ingen naturlig årsak til at det skulle begynne å brenne der. Da den elektriske årsaken var eliminert, da var det påsatt. Ferdig med det.