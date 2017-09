Her gikk det ikke som planlagt for politibilen

Politibilen sitter fast i kanten utenfor veibanen.

Det er smale veier i området, og uhellet skjedde i forbindelse med at politibilen skulle passere et annet kjøretøy.

Det blir bilberging på stedet. Det er ikke meldt om personskader.

Personer fra politiet på stedet beskriver hendelsen som et uhell. Det jobbes for at politibilen skal taues opp fra kanten.