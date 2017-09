Det skriver NRK Sogn og Fjordane.

Desse skal jobbe vidare med grensejustering Etter eit bygdemøte på Bryggja tysdag er det klart kven som skal arbeide opp mot fellesnemnda i nye Stad kommune.

Saken skal opp i fylkestinget neste uke. I den forbindelse ber fylkesrådmann Tore Eriksen fylkets fremste politikere om å si ja til at Bryggja blir en del av Stad kommune med Selje og Eid.Spørsmålet om grensejustering for Vågsøy-bygda kom først opp i vinter. Etter å ha fått inn rundt 200 signaturer for grensejustering, gikk Bryggja utviklingslag videre med planene om å bryte ut av kommunen.

