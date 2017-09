I dag skal den tredje broren forklare seg

FØLG RETTSSAKEN: Fjordenes Tidende gir deg liveoppdateringer fra klokken 09

Så langt har den tiltalte hotellsjefen og styrelederen forklart seg i retten. Begge er tiltalt for å stå bak brannen på Selje Hotel i november 2016, samt for forsikringsbedrageri i tilknytning til dette. Hotellsjefen tilstår, mens styrelderen nekter straffskyld.

Mandag er det den tredje og siste tiltalte broren som skal forklare seg. Han jobbet som kokk og kjøkkenansvarlig på hotellet, og er tiltalt for å ha medvirket til hotellbrannen og for å ha begått ulovlige økonomiske handlinger på selskapets bekostning. Blant annet mener politiet at han skal ha fått hotellsjefen til å bruke selskapets midler til å betale private utgifter. Til sammen er det snakk om 207.472 kroner.

Han er den av brødrene med den minst alvorlige tiltalen. Han erkjenner ikke straffskyld.

Fjordenes Tidende er på plass i Sogn og Fjordane tingrett i Førde denne uken. Følg saken på fjt.no.