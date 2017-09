Ber straumkundane begrense forbruket

Oppmodinga kjem på bakgrunn av ein anstrengt forsyningssituasjon i området.

- Vi har sendt ut SMS til kundane våre, der vi oppmodar om å redusere straumforbruket mest mogleg, bekreftar kommunikasjonsdirektør i SFE, Kai Petter Sårheim.

Han fortel at grunnen til den anstrengte forsyningssituasjonen er ombygging og reperasjonar på straumlinja mellom Åheim og Skorge.

- Det er fare for låg spenning i område, så det er viktig for straumflyten at folk hjelp til med å redusere eige forbruk, seier Sårheim og påpeiker at førebels status er at ingen er straumlause.

SFE håpar å få meir kraft inn i området allereie i ettermiddag.

- Men fram til vi har fått avlasta med meir produksjon vil enkelte kunne oppleve spenningsfall som følge av situasjonen. Vi håpar å ha ein normalisert situasjon i løpet av ettermiddagen, avsluttar Sårheim