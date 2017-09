Den marine dugnaden er i gong

Måløy er ei av fem hamner som er med i Miljødirektoratet sitt prøveprosjekt mot marin forsøpling, «Fishing for litter», og denne månaden kom leveringsstasjonen på plass.

Dei fire andre hamnene har vore operative i litt over eit år, medan Måløy har måtte søke om deltaking, og nyleg har fått grønt lys til å vere med.

Mottaket er plassert på Moldøen, og består av to containarar der fartøya som deltek kan levere søppelet dei plukkar opp under fiske.

Nordfjord Hamn har tidlegare uttalt at dei treng åtte båtar frå området til å delta i prøveprosjektet. Per dags dato er det to lokale fartøy som er med, Veststeinen og Sjøvær.

Fartøy som deltek i «Fishing for litter» vert utstyrt med sekkar tilpassa båten sin storleik. Desse er til oppsamling av avfall som følger med bruket under normalt fiske. Sekkane med oppsamla avfall kan leverast kostnadsfritt til ei av hamnene som deltek i prosjektet.

Dei fire andre hamnene som er med er Egersund, Ålesund, Tromsø og Karmøy.

Fjordenes Tidende har tidlegare omtalt dette prosjektet: