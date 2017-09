Feira at det er 40 år sidan dei fekk si spesielle kyrkje

- Berle-folket hadde hatt den lunefulle Frøy-sjøen til kyrkjeveg, så det var sterk vilje og stor innsats for å samle inn pengar til kyrkje. 3. juli 1977 vart kyrkja vigsla av biskop Thor With, fortalde Marie Nyborg, nestleiar i soknerådet under jubileumsfeiringa.

150 deltok på gudstenesta

Mange flagg vaia i vinden i det fine haustveret då kyrkja sine første 40 år skulle feirast førre søndag.

- Prost Rolf Schanke Eikum, tidlegare prest i Bremanger og Davik, Matias Austrheim, prest i indre Bremanger, Tor Grindland, og noverande prest i Bremanger, Kirsti Sørnes, tok alle del i gudstenesta. Vi fekk og hjelp av Knut Arne og Kari Vadøy, fortel Jorunn Ytre-Hauge, som legg til:

- Gudstenesta begynte med ein fin prosesjon av soknerådet og tilsette, barnekoret og prestane. Medlemane i barnekoret bar inn klasar av rognebær og små eple. Dette la dei på eit bord framme i kyrkja, og det vart til ein stor haustdekorasjon i fine haustfargar. Kyrkja og borda elles var pynta med hageblomster og rognegreiner.

Under sjølve gudstenesta blei det mykje fin song. Tre kor frå Bremanger deltok, Barnekoret, Kammerkoret og Bremanger songlag, alle leia av organist Jarle Grotle, og med hjelp av Odd Håvardstun. Det var også konfirmantpresentasjon, offer og nattverd.

- I offer kom det inn vel 7.000 kr, som blir delt mellom Kirkens Nødhjelp og kyrkjelydsarbeidet i Berle, seier Ytre-Hauge.

I tillegg kom Mathias Austrheim, som var prest her då kyrkja vart vigsla i 1977, med ei helsing, og song ein fin song saman med Jorunn, kona si.

Soknerådsleiar Ann Lisbeth Hauge og Marie Nyborg overrekte blomster og gåve til Reidar Ytre-Hauge, som no er slutta som kyrkjetenar, etter 34 år i den stillinga. Han fekk også blomsterhelsing frå Fellesrådet ved Knut Arne Vadøy.

Fest etterpå

Omlag 150 menneske deltok i gudstenesta, og etterpå var det duka for kyrkjekaffi.

- Det var dekka og pynta bord til ca. 80, men det måtte dekkast nesten dobbelt så mange bord, og alle som stogga att, fekk plass ved borda. Det vart nok mat til alle. Folk kosa seg med gode smørbrød, lefser, mange heimelaga kaker, kringle, og ei stor jubileumskake, seier Ytre-Hauge, som også takkar for hjelpa og deltakinga.

- Ein stor takk gjekk til alle som deltok på ulike måtar, og gjorde dette til ein stor festdag i bygda.