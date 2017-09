Jobber internasjonalt for å få tak i kona til hotellsjefen

Det opplyser Nils Bakke, bisitter for aktoratet i Selje Hotel-rettssaken.

Kona til hotellsjefen eide 50 prosent i AS Selje Hotel. Styrelederen, broren til hotellsjefen, eide den andre halvparten.

Planen er at kona skal vitne i Sogn og Fjordane tingrett førstkommende torsdag, men politiet får ikke tak i henne.

Det var i forbindelse med en stevning at norsk politi oppdaget at hun ikke lenger var i Stockholm. Senere har hotellsjefen opplyst at hun er i Tyskland.

Norsk politi samarbeider som nevnt med internasjonalt politi for å finne henne.