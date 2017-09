Ny søppelavtale i boks i Nordfjord-kommunene

NoMil tar over ansvaret for både de ansatte til konkursrammede RenoNorden i Nordfjord og for renovasjonsrutene i Nordfjord-kommunene.

Det melder det interkommunale selskapet på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

Selskapet opplyser at de den siste uken har jobbet for å få på plass en avtale med bostyret etter konkursen og at avtalen nå er i boks.

Tømmerutene vil derfor holde fram som normalt, opplyser NoMil, som håndterer husholdsningsavfallet i Vågsøy, Bremanger, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn.

RenoNorden ble slått konkurs forrige mandag etter at selskapet i lengre tid har hatt økonomiske utfordringer. Siden sommeren 2014 har RenoNorden har stått for all søppelhenting i Nordfjord med unntak av glass og metall.