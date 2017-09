Ønskjer å avvikle selskapet

Saka skal handsamast på ei ekstraordiner generalforsamling i dag.

VAKN (Vårt Akademi for Kultur og Næring) starta etter at Eid kommune fekk det tildelt som eit bulystprosjekt. Ein skulle sjå på kva som hadde gjort at ein hadde lukkast med satsingar som Malakoff Rockfestival, Opera Nordfjord og Operahuset Nordfjord, samt sjå om dette kunne føre til nye kulturarbeidsplassar.

Forventar avvikling i år Dagleg leiar Randi Paulsen Humborstad forventar at Nordfjord Vekst er historie innan utgangen av 2017.

På eit styremøte i det kommunale aksjeselskapet vart det klart at ein hadde driftsmidlar fram til og med november, men at styret ikkje har lukkast i å sikre drifta vidare.

Difor kalla styret, i samråd med eigar (Eid kommune), inn til ei ekstraordinær generalforsamling der selskapet vil blir foreslått oppløyst.

– Det er ikkje med lett hjarte at styret har kome fram til si avgjerd. Vi skulle gjerne sett at selskapet kunne vidareførast, men slik stoda er i dag så må omsynet til den som er tilsett i selskapet, og som vi har eit lønsansvar for, vege tyngst. Dagleg leiar er informert om at oppseiing vil bli gitt i etterkant av ekstraordinær generalforsamling, seier styreleiar Eli førde Aarskog i VAKN til Fjordabladet.

Det er i dag ein tilsett i selskapet som blant anna har drifta festivalcampen til Malakoff Rockfestival, tatt seg av julegrantenning i Eid, gjort marknadsarbeid for Opera Nordfjord og samarbeidd med Operahuset Nordfjord og Eid Jeger og fiskelag om jakt, fiske og friluftsmessa.