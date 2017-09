Her er alt fra den andre uken i retten

Mandag kom den tiltalte kjøkkensjefen med sin forklaring. Du kan lese mer om hvordan kjøkkensjefen ble "grillet" her .

Denne uken har også den tidligere regnskapsføreren, som følte seg lurt av hotellsjefen, vitnet i Sogn og Fjordane tingrett. Selskapets revisor har også kommet med sin vitneforklaring. Les mer om dette her.

Onsdag kom det fram at det ville ha kostet rundt 96 millioner kroner å bygge et helt nytt hotell. Les mer om hva forsikringsselskapet sa i retten her.

