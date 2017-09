Vurderer å droppe statens anbud

Dette melder Klassekampen.

Samferdselsdepartementet har delt kystruten mellom Bergen og Kirkenes opp i tre anbud, mot ett i dag. Målet er å åpne for mer konkurranse, og departementet åpner for at rederier fra andre land gi anbud på deler av ruten.

– Vi er forberedt på alle scenarioer, inkludert at vi enten ikke får anbud, eller at ikke vi søker, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten AS, til avisa.

– Uansett hva som skjer, så skal vi seile på norskekysten og være en markant aktør her. Vi vil da trolig ikke anløpe alle 34 stedene, men selv kunne velge hvilke områder vi ønsker å vise våre gjester. Vi vil også gi alle på kysten knallhard konkurranse, slik vi konkurrerer med utenlandske cruiserederier i dag, sier Bjørnflaten videre og viser både til selskapets lange historie langs kysten og merkenavnet som regnes blant Norges sterkeste.