Iselin ønskjer at likestillinga skal spire og gro

Kvar søndag gir vi deg eit tilbakeblikk på sakene som har vore på trykk i samband med reportasjeserien «Likestilt» i Fjordenes Tidende. «Likestilt» ser nærare på kvinner sin kvardag i 2017:

– Det er ofte dei aller fattigaste som blir ramma hardast av klimaendringane, og dette er ofte kvinner. Ein ser også under store naturkatastrofar at det oftast er flest kvinner som dør. I tillegg er det slik at når bøndene i utviklingsland sine avlingar sviktar og dei ikkje har råd til å sende ungane på skulen, så er det jentene som først blir tatt ut av utdanningsløpet, forklarar Paris, og legg til:

– Likestilling er ikkje eit så stort tema innanfor klimaforhandlingane i dag, men det bør absolutt bli eit større fokus på det. Klimaet heng saman med alt, men sett i lys av likestilling handlar det om at kvinner blir hardast ramma av klimaendringane, spesielt i utviklingsland.

Les meir om «Likestilt» her.

Trur forhandlingane blir intense

22-åringen, som til dagleg studerer til ein bachelor i samanliknande politikk ved Universitet i Bergen, deltok nyleg på mellomforhandlingane, som leiar opp til COP 23, som er hovudforhandlingane av klimakonvensjonen til FN. Paris skal også delta på dette arrangementet, som skal gå føre seg i Bonn i Tyskland i november.

Paris har saman med Fanny Pindsle, som mellom anna sit i Klimautvalet til Spire i Oslo, blitt valt ut til å delta på forhandlingane.

For Spire er det viktig å reise miljøvenleg, og Paris brukte om lag to døger på reisa frå Bergen til Bonn, som gjekk med tog og ferje.

– Vi prøvde å følge kvar sitt tema, alt etter kva som opptek oss, under mellomforhandlingane. Eg valte likestilling og klima. Under forhandlingane er det diskusjonar, dialog og formelle og uformelle forhandlingar heile tida, så ein får ikkje med seg alt. Per i dag er likestilling berre ei undersetning i formålsparagrafen i Parisavtalen. Dette må bli betre. Likestilling burde vore ein del av alle punkta, understrekar Paris, som ser fram til å delta på hovudforhandlingane.