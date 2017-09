No begynner billettane å selje

Namn: Kari Standal Pavelich

Alder: 57 år

Adresse: Løkjastranda, Eid

Sivilstatus: gift

Yrke: operasjef

Hobby: på denne årstida likar eg å gå i fjellet. Eg går generelt mykje tur, og elles så likar eg å bake gjærbakst.

Aktuell med: Opera Nordfjord set opp åtte framsyningar av operaen Sildagapet i løpet av dei to neste vekene. Dette er den 20. operaen sidan oppstart i 1998.

– Kva handlar årets opera om?

– Operaen heiter Sildagapet, og handlar om det fantastiske sildeeventyret som fann stad i Måløy på 1950-talet. Vi har prøvd å få til ei så korrekt historisk ramme som mogleg, og så er sjølve historia som går føre seg på scena oppdikta. Det er viktig å understreke at karakterane er spissa for å lage liv og dramaturgisk framgang, så ein må ikkje leite etter kjentfolk! Det finnast ikkje.

– Kven passar operaen for?

– Denne førestillinga er for alle. Eg trur at den aldersgruppa som hugsar sildefiske kjem til å synest det er ekstra stas, men dette er absolutt interessant for alle generasjonar. Det er mange som ikkje kjenner så godt til historia, og ikkje har lært om sildefiske i skulen. Då passar det fint å få med seg dette, og høyre om korleis foreldre, besteforeldre og oldeforeldre levde på 50-talet. Det er heilt utruleg kva silda og sildefiske bringa med seg.

– Kva trur du det har å seie at historia er lokal?

– Eg håpar at det er med på å skape ekstra interesse rundt operaen, og at det er med på senke terskelen folk har for å gå på opera. Det hjelp nok å alminneleggjere ei sånn type førestilling med kvardagshistorier og kvardagsfolk frå nær fortid. Men det var ikkje det som var motivasjonen då vi bestemte oss for å sette opp dette stykket. Då tenkte vi heller oi, her har vi ei flott historie, og den vil vi fortelje.

– Korleis har billettsalet til Sildagapet vore så langt?

– Vi har selt 300 billettar berre den siste veka. Vi held faktisk på å bli utselde på premiera! Det er veldig gledeleg, for det er lenge sida sist vi har vore utseld på premiereførestillinga. Eg må seie at det har vore ei enorm interesse for denne operaen. Som sagt er billettsalet begynt å ta seg skikkeleg opp no, og vi kan seie at vi ligg forholdsvis bra an. Men vi set opp åtte førestillingar så sånn sett er det framleis mykje ledig, og ein må ikkje tenke at det er utselt enda. Måløyfolket må komme på opera! Her er god plass til alle.