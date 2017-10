«Kjellen» som truet med å rive ned brua mest sett

Kjellen fra humorshowet Klypa gjorde seg en smule bemerket da han i forkant av showet kom med et lite lokalt stunt.

Videoen der Kjellen annonserer at han vil rive ned Måløybrua ble mest sett på fjt.no denne uka. Om du ikke fikk det med deg, kan du se filmen her.

At 16-årige Andrea Santiago Stønjum er videre til direktesendingene i The Voice var også en populær sak på nett denne uka.

- Andrea er et naturtalent, sa mentor Yosef Wolde-Maryam fra Madcon.

Saken om at to mindreårige ble innbrakt til legevakta i beruset tilstand, ble også mye lest denne uka.

Følgende saker var også på nyhetstoppen:

Møtte kronprisen

Sogn og Fjordane sier ja til grensejusteringen

Medeier har rømt til Tyskland

Sendte ut OBS-varsel

Kjørte scooter med promille