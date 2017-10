Melder om DAB-feber

– DAB+ har vært, og er fortsatt, et hett tema. Hos Elkjøp merker man definitivt at fokuset rundt DAB+ har vært stort det siste året og mange av kundene våre har omfavnet den nye radioteknologien, skriver Elkjøp i en pressemelding.

De forteller at økningen av salget på DAB+ har vært enorm i de ulike regionene. Fra januar 2017 til nå, har oppgangen på DAB+-adaptere til bil vært på 1000 prosent i snitt. For DAB+-radioer er oppgangen på 600 prosent.



– Det viktigste for oss når det gjelder omleggingen fra FM til DAB+, er å hjelpe folk flest til å få en så enkel og smidig overgang som mulig. Uavhengig om det gjelder DAB+-radio til hjemmet eller adapter til bil, sier Kristian Pedersen, salgssjef for Lyd og bilde hos Elkjøp Norge.

Han sier elektrokjeden har vært forberedt på at omleggingen fra FM ville skape et salgsrush.

– Vi har forutsett at dette er noe kundene våre kom til å ville ha, så vi har vært forberedt ved å ha nok på lager, økt kunnskapen rundt DAB+ i butikkene våre og sikret at vi har gode montører som kan skifte til DAB+-adapter for bil. Vi har økt utvalget slik at folk flest kan finne det som passer både smak og lommebok, sier Pedersen.

Han oppfordrer samtidig til at gamle FM-radioer tas med inn til resirkulering hos Elkjøp.