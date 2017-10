Skal drøfte vegen mot samanslåing

Sjølve møtet vert på Dalsøyra barne- og ungdomsskule, der fylkestinga først møtest til felles debatt. Deretter går dei kvar til sitt og gjer separate vedtak i saker som er drøfta. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som kallar inn til møtet, som blir opna av statssekretær Kristin Holm Jensen.

Bryggja nærmer seg Stad: Sogn og Fjordane sier ja til grensejusteringen Med seks mot tre stemmer slo fylkesutvalet tirsdag fast at Sogn og Fjordane fylkeskommune er positiv til en justering av kommunegrensene for grendene Bryggja, Totland og Maurstad i dagens Vågsøy kommune.

Hordaland og Sogn og Fjordane har felles historisk grunn i Gulen. Begge har ei forankring til Gulatinget, som starta som allting og tingstad for Hordaland og Sogn og Fjordane på 900-talet – kanskje endå tidlegare.

Stortinget vedtok samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane i juni i år. Det felles fylkestingsmøtet er nedfelt i inndelingslova § 25, som seier at det skal gjennomførast eit slikt fylkestingsmøte så snart som mogleg etter vedtak om samanslåing.

Saker på møtet er, namn på det nye fylket, tal medlemer i det nye fylkestinget, kriterium for samansetjing av, og funksjonar til, fellesnemnda, val av revisor for verksemda i fellesnemnda og oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av samanslåing.

Når møtet er avslutta, vert det lunsj på Gulating Hotel i Eivindvik, før turen går til Tusenårsstaden Gulatinget på Flolid. Tingveggen her – med 22 steinar reiste på høgkant – er eit symbol på ein historisk møteplass. Her vert det kulturinnslag og ei markering av Stortinget si samanslåinga av dei to fylka.

Tidlegare fylkesordførarar, fylkesrådmenn, samt dagens og tidlegare fylkesmenn vert inviterte til det felles fylkestinget, som markerer starten på det vidare arbeidet med samanslåinga.