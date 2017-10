Står fast på at politikerne bør si nei

Det er Blom Fiskeoppdrett, der Coast Seafood er aksjonær, som ønsker å etablere et oppdrettsanlegg på nordsiden av Silda i Vågsøy.

Mot anbefalingene til Fylkesmannen og Vågsøy-rådmann Knut Ove Leite sa formannskapet tidligere i høst enstemmig ja til at fortøyningene på anlegget kan gå utover det arealet som er regulert til akvakultur.

Siden da er det registrert fem klager fra privatpersoner med tilknytning til øya. De frykter at et slikt anlegg vil forstyrre roen på ferieøya og at anlegget vil ha negativ innvirkning på fiskeriet i området.

Vågsøy-rådmannen står ved sin tidligere tilråding og ber politikerne si nei til planene i formannskapet på torsdag.