– Det er ikke som en vanlig jobb, jeg kunne nesten ha gjort det gratis

Kun en håndfull av de ansatte på Kulatoppen er menn. Det var derfor kjærkomment da fire unge karer søkte om jobb på omsorgssenteret. – Vi trenger menn, så det er veldig positivt at fire nye har begynt å jobbe her. Det tror jeg både de ansatte og de som bor her synes er veldig kjekt, sier Laila Hopland, en av de mange damene som jobber på Kulatoppen bu- og omsorgssenter i Vågsøy.



For som i resten av helse- og omsorgssektoren i kommunen, er Kulatoppen en kvinnedominert arbeidsplass. Les meir om «Likestilt» her. – Derfor er det alltid positivt når det kommer menn inn på arbeidsplassen. Jeg håper dette kan være med på å gjøre det attraktivt for flere, sier Hopland. Hun mener også det er positivt med flere menn på arbeidsplassen ettersom det både er mannlige og kvinnelige beboere på Kulatoppen. Positivt for rekruttering Tjenesteleder Tone Husevåg forteller at hun også håper dette er noe som kan bidra positivt til rekrutteringen av flere unge menn og kvinner til yrket.



– Hvis de har interesse for faget og ønsker å prøve seg i yrket, så ser vi på det som veldig positivt med tanke på rekruttering. Det kan kanskje bidra til at de synes dette er en vei å gå. Vi håper flere menn skal velge seg en utdanning innen dette yrket, sier Husevåg og legger til: – Vi trenger også variasjon blant de ansatte, med både menn og kvinner. Det bidrar positivt til arbeidsmiljøet. – Ikke som en vanlig jobb De fire kameratene Kristian Bakke Iversen, Sondre Myre Silden, Håkon Kongshaug og Steven Silden startet som kvelds- og helgevikarer på Kulatoppen i vinter. De trives godt i jobben og forteller at de har varierte og spennende arbeidsdager. – Det er ikke som en vanlig jobb. Man vet at man hjelper folk, og jeg kunne nesten ha gjort det gratis, sier Sondre Myre Silden (18) med et smil. – Vi lærer veldig mye her og det er mye forskjellig vi må gjøre. Jeg synes det er en fin jobb, og vi har fått tilbakemeldinger på at folk synes det er kjekt å se flere menn her, legger han til. – Ja, det er jo en ganske kvinnedominert arbeidsplass. Det er viktig med variasjon, sier Håkon Kongshaug (18).



Før han begynte i jobben hadde han bestemt seg for at han ville søke et sted der han kunne jobbe med folk. – Jeg ville ikke jobbe på et kontor eller noe sånt. Jeg ville jobbe med folk, og her trives jeg godt, forteller Kongshaug, selv om han innrømmer at han var litt i tvil i begynnelsen. – På forhånd hadde jeg hørt litt om hva folk sa om jobben, og jeg tenkte «skal jeg virkelig gjøre dette?». Men det har gått veldig fint. – Hvorfor tror dere det er flest kvinner som jobber her? – Folk har vel en mening om at dette er en typisk kvinnelig arbeidsplass. Men det trenger det ikke å være, sier Håkon.



De fire kameratene forteller også at de har fått kommentarer fra kompiser om den nye jobben på Kulatoppen. – Noen tuller med det, men jeg tror nok at alle tenker at dette er noe som har mye godt for seg, understreker Myre Silden. – Og jentene digger det, sier han og ler.