På denne dagen blir dommen trolig klar

Det opplyser Sogn og Fjordane tingrett.

Den nesten tre uker lange rettssaken ble avsluttet onsdag. Tre brødre er tiltalt for grovt skadeverk og forsikringsbedrageri.

Aktor har lagt fram en påstand om seks år ubetinget fengsel for brødrene, men det er ikke forsvarerne enige i. De krever at to av brødrene, kjøkkensjefen og styrelederen på hotellet, frifinnes for tiltalepostene.

Hotellsjefen innrømmer å ha satt fyr på hotellet. Forsvareren ber om at den tiltalte straffes på mildest mulig måte, med en fengselsstraff på 2,5-3 år.