Rekordsommer og det er vi som vekst mest

Det er klart etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde overnattingstallene for august fredag.

14.930.679 overnattinger ved norske hoteller, campingbedrifter, hyttegrender og vandrerhjem er endelig fasit etter sommeren. Det er en vekst på en halv prosent fra rekordsommeren 2016.

I Sogn og Fjordane var det 906.038 overnattinger i sommer. Det er en økning på ni prosent eller 73.451 overnattinger fra sommeren 2016. Ingen fylker hadde større sommervekst målt i reelle tall.

– Knalltallene for august har gitt ny sommerrekord for fjerde år på rad, og det gleder vi oss stort over. Samtidig vet vi at SSB ikke får inn korrekte og høye nok tall for overnattinger i hytter og leiligheter, verken fra Airbnb eller andre kilder. De reelle overnattingstallene er derfor høyere enn SSB får målt, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Det er viktig at Airbnb og andre utleieaktører får statistikkplikt slik at reiseliv kan måles og planlegges lokalt. Norske myndigheter må blant annet sørge for at fergeruter kan tilpasses en lengre sommersesong. For Norge som helhet er det viktig å selge alle måneder og bredde ut markedsføring og tilbud, sier Krohn Devold.