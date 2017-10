Siste soldag før regnet tar oss

Mandag har vært en fin dag i vår region, men natt til tirsdag er det slutt. Da melder meteorologene stot sett regn en hel uke.

Mandag har sola vært framme, det har vært sør og sørøst frisk bris. Etter hvert skal det skye til, og regnet vil melde sin ankomst mot kvelden noen steder.

Tirsdag meldes det økning til sørøst stiv kuling utsatte steder, som sent tirsdag ettermiddag dreier sørvest og minker til frisk bris sør for Måløy. På tirsdag blir det etter hvert regn, først ved kysten. Sent om kvelden blir det regnbyger, som kan bli snøbyger over 600-900 m.

Onsdag får vestlandet sør for Stad økning til sørlig stiv og til dels sterk kuling på kysten og regn. Onsdag kveld minkier vinden til vest og nordvest frisk bris, og regnet går over til bygevær.

Fredag melder meteorologene om vestlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder, skyet vær og regnbyger.