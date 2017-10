Slik oppsummerer de jubileumsåret 2018

Nordvest Touren

Den åttende og siste turneringen ble spilt i Ålesund. Dette er det største golfarrangementet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. På denne touren deltar alle i to klasser, brutto (uten handicap) og stableford (med handicap). Det er ingen egne dameklasser. Fra Selje Golfklubb deltok i år fire spillere i en eller flere turneringer. De beste plasseringene oppnådde de i seniorklassen, over 50 år.

Med fire seiere på fem starter vant Reinhart Halsør stableford-klassen klart foran Anne-Marie Dahl, også hun fra Selje. Arild Holvik fra Selje Golfklubb ble nummer 13.

I bruttoklassen ble det andreplass på Reinhart Halsør etter Tore Naustdal fra Nordfjord GK. Her ble Anne-Marie Dahl nummer 7 og Arild Holvik 22. I alt var det 91 spillere i seniorklassen.

Fylkesmesterskapet 2017

Årets fylkesmesterskap gikk på Nordfjord GK sin bane på Eid. Verdt å merke seg at den nye Stad kommune får to golfbaner. I år deltok 35 spillere fra alle klubbene i fylket, og når arrangørene kunne by på en flott bane og fint høstvær ble det en kjempefin dag for golf.

I herreklassen fortsetter 15 år gamle Jakob Stubhaug, Sunnfjord GK, å imponere. Denne gangen gikk han på 59 slag som er fem slag under banens par og vant med åtte slag foran Stian Øy fra Lærdal GK. Med det vant han selvfølgelig også juniorklassen.

Selje GK fikk også en fylkesmester. Det var fem damer som stilte til start, og av disse var Anne-Marie Dahl fra Selje Golfklubb. Hun var best med 81 slag og tok dermed nok et fylkesmesterskap.

Selje Golfklubb hadde også med to deltakere i klassen herrer senior. De hadde litt for mange turer ut i skogen denne gangen og nådde ikke opp. Reinhart Halsør ble nummer seks med 81 slag og Arild Holvik nummer 13 med 90 slag.

Selje Pairs - jubileumsturnering

Selje Golfklubb vart stifta 30. okt. 1997 og er dermed 20 år dette året. I den anledning arrangerte klubben jubileumsturneringen «Selje Pairs» 1. oktotber. Dette var en par-turnering og seks par deltok. Dette var på tampen av høstens periode med finvær så speleforholdene var gode og folk kosa seg i høstsola.

Seieren i turneringen gikk til far og sønn Halsør som spilte sammen for første gang. Alexander Brekke og Joar Takset, begge fra Vanylven Golfklubb, fulgte på andreplass.

1. Tom Ian og Reinhart Halsør 43 poeng

2. Alexander Brekke og Joar Takset 39 poeng

3. Erik Midtgaard og Arild Holvik 36 poeng

4. Anne-Marie Dahl 35 poeng

5. Elisabeth og Trond Inselseth 31 poeng

6. Werner Van den Branden og Stig Ødegård 29 poeng

Etterpå var det samling i klubbhuset med premieutdeling, og klubben spanderte kaffe, kaker, smørbrød og anna godt på de fremmøtte.

Samlinga ble avsluttet med at formannen i klubben fortalte om utviklingen av klubben fra den provisoriske sekshullsbana i 1998 og frem til den fine og spennende nihullsbana vi kan presentere i dag.

Innsendt av Reinhart Halsør