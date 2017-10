Har spennende tider i vente

Vågsøyværingen har brukt store deler av livet sitt på å utvikle offshore bølgekraft. I september signerte han sin første kontrakt, og bølgekraftverket skal endelig kommersialiseres.

– Det er en stor milepæl, understreker han.

Etter at han signerte kontrakten med det sunnmørske rederiet Uksnøy & Co i Ålesund, har planene fått stor oppmerksomhet i media. Både Bergens Tidende og Sunnmørsposten har omtalt nyheten. Tidligere denne uken var 16 utelandske publikasjoner i Ålesund for å skrive om prosjektet, ifølge Solheim.

I slutten av oktober skal han være speaker under verdens største bølgekraftkonferanse, som finner sted i Frankrike.

– Jeg har vært med på konferansen før, men bare som gjest. I år skal jeg være der som speaker. Jeg skal fortelle de andre hvordan det skal gjøres, og ikke omvendt. Det er jo artig, sier Solheim med et smil.

– Det er fint å få litt anerkjennelse, legger han til.