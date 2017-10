Bøssebærerne er klare til årets aksjon

– Ta vel imot bøssebærerne søndag 22. oktober, skriver Vågsøy kommune i en pressemelding.

Innsamlingsbeløpet fra TV-aksjonen 2017 går som kjent til UNICEF, og skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring.

Vågsøy kommune bidrar med 10.000 kroner til TV-aksjonen, ifølge pressemeldingen.

Tidligere i år vedtok kommunestyret følgende komité for Vågsøy kommune i forbindelse med TV-aksjonen:

Ann Kristin Hetle (for Nord-Vågsøy), Arnhild Weltzien (for Vestre krets), Eva Westvik (for Måløy), Monica Silden (for Fastlandet) og Jon Ole Eikås (for Bryggja med Nordstranda).

Kristin Maurstad er leder, mens Nils Myklebust er nestleder.