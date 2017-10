Dropper Juletreffet

Sist måned ble det klart at vekstselskapet skal avvikles ved utgangen av 2017. Det gjør blant annet at Juletreffet som har vært arrangert i flere år i håp om å lokke tilflyttere til regionen ikke skal arrangeres i år.

– Det er satt ned et avviklingsstyre, men det er mye som skal på plass før endelig avslutning. Vi ser derfor at vi får for lite tid og har bestemt oss for å ikke arrangere Juletreffet i år, skriver Annelin Fure i Nordfjord Vekst i en e-post til medlemsbedriftene mandag.

Juletreffet (tidl. Romjulstreffet) ble for første gang arrangert i regi av Måløy Vekst på Vågsberget i 2007. Siden da har man brukt Maritim Park og Samfunnshallen før man i fjor for første gang arrangerte treffet i Turnhallen i Måløy. Arrangementet trakk da 175 deltakere og 28 medlemsbedrifter.

Annelin Fure forklarer at vekstselskapet har fått tilbakemeldinger fra bedrifter som sliter med å få ansatte til å stille på arrangementet på grunn av juleferie. Vekstselskapet tar i stedet sikte på å arrangere en julebrunsj i starten av desember.