Én av fem har ikke back-up av bildene sine

Det kom frem i en større nordisk markedsundersøkelse som Canon utførte i samarbeid med YouGov. I tillegg er mange nordmenn lite flinke til å ta sikkerhetskopier regelmessig.

– Vi har aldri fotografert og filmet mer enn vi gjør nå. Hvert eneste øyeblikk dokumenteres – fra det unike til det ordinære. Selv om vi er veldig opptatt av å forevige livene våre, virker det som mange av oss er lite opptatt av å sikre bildene og videoene, heter det i pressemeldingen fra Telenor.

Tjueto prosent av nordmenn har ingen sikkerhetskopi i det hele tatt. Blant dem som faktisk lagrer en kopi av bildene og videoene, er det 29 prosent som kun tar sikkerhetskopi en gang i halvåret, mens 37 prosent gjør det toppen en gang i måneden. Disse tallene er ganske like i hele Skandinavia.

- Alle som har opplevd å miste bildene sine på grunn av at telefonen eller kameraet har blitt frastjålet eller ødelagt, vet hvor forferdelig det er. Du mister en del av livet ditt bare fordi du ikke har orket å ta sikkerhetskopi, sier Trond Gjertsen, kommunikasjonsansvarlig hos Canon Norge.

Undersøkelsen viser at kun 25 prosent av alle nordmenn tar sikkerhetskopi regelmessig – det vil si en eller flere ganger i uken. Blant svenskene er dette tallet 15 prosent og i Danmark er det 20 prosent. Finnene kommer dårligst ut med 14 prosent.

– Det er egentlig ikke noen god grunn til at disse tallene er så lave, fordi det finnes så mange enkle måter å ta sikkerhetskopi på. Du kan for eksempel gjøre det direkte fra kameraet via Bluetooth eller fra telefonen til Canons nettskytjeneste Irista, sier Gjertsen.

Undersøkelsen ble utført av markedsundersøkelsesfirmaet YouGov i tidsrommet 11. til 16. april 2017, der 1025 personer fra Norden, i alderen 16 til 40 år, ble intervjuet.