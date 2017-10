Mann i 20-årene prøvde å smugle amfetamin

27-åringen er av Sogn og Fjordane tingrett dømt til 45 dager i fengsel etter amfetaminsmuglingen og en rekke andre lovbrudd.

Hendelsen skjedde i 2016, da vedkommende ble stoppet med 0,6 gram amfetamin på Oslo lufthavn Gardermoen.

Han er også dømt for å ha brukt en rekke narkotiske stoffer i 2015. Samme år kjørte nordfjordingen en båt, til tross for at han var påvirket av rus. 27-åringen har også ved to anledninger brukt motorbåter uten tillatelse.

Han blir i den forbindelse fratatt retten til å føre småbåter i en periode på 15 måneder.

Dommen ble avgitt i tingretten tidligere denne måneden.