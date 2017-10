Rådmannen vil avvikle politisk utvalg

Rådmann Ørnulf Lillestøl foreslår at kommunen avvikler planutvalget fra 1. januar 2018. Han viser blant annet til at det er praktisk tungvint å sende ut to innkallinger, ha to referat/møtebøker i et egentlig likeartet utvalg.

Videre foreslår Lillestøl at formannskapet overtar oppgavene som tidligere ville ha blitt tillagt planutvalget.

– Etter rådmannens oppfatning er dette en mindre sak. Det er ikke lagt opp til endringer i delegeringspraksis og medlemmene i planutvalget er de samme som i formannskapet. Nå de siste to årene har det vært gunstig å skille disse utvalgene fordi arbeidet med arealplanen har vært omfattende. Det har da vært riktig å kunne skille og formidle at aktuelle møter er avgrenset til plansaker ved å kalle inn et planutvalg og ikke et formannskap, heter det i saksdokumentet fra rådmannen.

– Kommunens praksis med eget planutvalg har trolig sin opprinnelse i reglementet for formannskapet som ble vedtatt i 2009. I reglementet står det oppført en rekke oppgaver tillagt formannskapet innen økonomi, plan, osv. I en del kommuner splitter man disse oppgavene opp i ulike utvalg som planutvalg, finansutvalg, osv. I andre kommuner er dette lagt til formannskapet med samme møtebok, heter det i saksutgreiingen fra rådmannen.

Formannskapet skal behandle saken på kommunehuset i Selje onsdag 25. oktober.