Vet fortsatt ikke hvorfor bilen tok fyr

Vågsøy-lensmann Nils Bakke forteller til Fjordenes Tidende at politiet avventer svar fra en teknisk undersøkelse som skal gjennomføres neste uke.

Sjåføren hørte et smell - minutter senere tok det til å brenne Vågsøy-kvinnen som kjørte bilen som tok til å brenne ved Almenningstunnelen får ros for sin håndtering av situasjonen.

Det var like etter klokken sju på morgenen tirsdag 10. oktober at politiet meldte om bilbrannen ved Almenningstunnelen i Vågsøy. Ingen personer ble skadet som følge av hendelsen.

Den kvinnelige sjåføren kom kjørende mot Almenningstunnelen da hun hørte et smell. Like etter oppdaget hun at det kom røyk fra bilen. Bilføreren kjørte gjennom tunnelen og parkerte bilen. Kort tid etter begynte det å brenne, og hun kunne se åpne flammer.

Nødetatene ble raskt varslet, og kvinnen kom seg uskadd fra bilbrannen. Brannvesenet slukket raskt flammene, og politiet dirigerte morgentrafikken langs riksvei 15 ved Almenningstunnelen. Veien ble delvis stengt som følge av slukking- og redningsarbeid.