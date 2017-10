Fjordenes Tidende får hederlig omtale

Det var under utdelingen av årets pressepriser i Sogn og Fjordane at Fjordenes Tidendes journalister Marianne S. Rotihaug og Christina Cantero fikk anerkjennelse for likestillingsprosjektet, som så langt består av rundt 65 nyhetssaker.

– Serien viser at det er mulig å jobbe med et langsiktig og viktig tema i en liten redaksjon der daglige arbeidsoppgaver står i kø, skriver juryen, som besto av av forfatter og tidligere Firda-redaktør Rune Timberlid, Ingvill Drægni i Drammens Tidende og Siri Kleiven Strøm i TV 2.

Les mer om «Likestilt» her.

De beskriver prosjektet som ambisiøst, samtidig som de roser det for å sette likestilling på dagsorden.

– Christina Cantero og Marianne Solheim Rotihaug i Fjordenes Tidene har så langt skrevet 65 nyhetssaker og reportasjer, der de gjennom å stille enkle, men viktige spørsmål om likestilling har sett søkelys både på skeiv fordeling og kvinner sin plass i samfunnet. Samtidig drar de opp bruken av kvinnelige kilder i avisa, skriver juryen.

Odd Helge Brugrand i NRK Sogn og Fjordane fikk nyhetsprisen for dekningen av det interne arbeidsmiljøet og uroen i Helse Førde.