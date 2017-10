Håpar mange vil delta

– Operasjon Dagsverk er Noregs største solidaritetsaksjon, og set ungdom i sentrum. OD er av, med og for ungdom. På OD-dagen vert det kvart år jobba inn 20–25 millionar kroner, der maks 15 prosent av innarbeidde midlar går til administrasjon og til å lage kampanjen, seier Leirvik som håpar flest mogleg blir med og er solidariske denne dagen.

Setter spaden i jorda for elevenes skole 75.000 kroner samlet inn av elever ved Måløy vidaregåande skule sikrer at første spadetak nå kan settes på en ny barneskole i Freetown i Sierra Leone.

– Viktigheita av å ofre ein dag av di utdanning for å gje andre si utdanning er noko av det solidaritetsomgrepet omfattar. Difor er det viktig at skulane og lokalsamfunna støttar opp om ungdommen slik at dei kan vere med å bidra, seier ho.

Å rekruttere skular er tidkrevjande arbeid, men også ein viktig del av arbeidet med å sitte i distriktskomitéen.

– Skulane er ofte veldig hjelpsame og gjer jobben lettare.

Årets OD-aksjon skal gå til å gje ungdom i Nigeria, som er råka av verdas største oljekatastrofe, ei utdanning.