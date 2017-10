Comeback for Måløy Vekst?

– Tilbakemeldingen fra møtet var at næringslivet i Vågsøy er veldig positive til et nytt vekstselskap for Vågsøy, og det kom mange gode innspill til oppgaver for et nytt vekstselskap, sier daglig leder Randi Paulsen Humborstad i Norfjord Vekst.

Torsdag var representanter fra næringslivet i Vågsøy samlet på Kraftstasjonen i Måløy 26. oktober for å diskutere veien videre etter at det i september ble bestemt at Nordfjord Vekst skal avvikles ved utgangen av 2017.

Cirka 40 næringslivsledere, samt ordfører Kristin Maurstad (Ap) møtte på Kraftstasjonen for å diskutere næringslivet sitt behov og hvilke oppgaver som burde ligge under et slikt vekstselskap.

– Nå skal en styringsgruppe bestående av Kristian Skibenes (Fjord Shipping), Øyvind Reed (Videonor), Rune Sætren (Nordvestvinduet) og Gro Flølo (Farmhouse) jobbe fram et nytt vekstselskap innen nyttår, forklarer Paulsen Humborstad.

Fra styringsgruppen bekreftes det at de åpner for at bedrifter utenfor Vågsøy kommune kan knytte seg til vekstselskapet.

Måløy Vekst ble stiftet i 2006 og var i drift fram til 2012 da selskapet ble erstattet av Nordfjord Vekst. De har siden da drevet næringsutvikling i Vågsøy, Selje og Eid.