Duket for ny runde i retten etter Selje Hotel-brannen

– Jeg anker iallefall dommen mot styrelederen, bekrefter Nyborg overfor Fjordenes Tidende fredag.

Han har ikke bestemt seg for hvorvidt han vil anke dommene mot hotellsjefen og kjøkkensjefen ved Selje Hotel. Ankefristen utløper førstkommende onsdag.

Styrelederen ble i Sogn og Fjordane tingrett sist uke frikjent for å ha hatt noe med brannen på Selje Hotel å gjøre. Han ble dømt til ett år fengsel for økonomisk kriminalitet. Den straffen har styrelederen forøvrig allerede sonet og han ble løslatt sist uke.

– Vi har et annet syn på bevisene enn tingretten. Vi mener at det er bevist utover enhver rimelig tvil at styrelederen er «Mr. X», sier Nyborg.

«Mr. X» er personen som hotellsjefen hadde med seg i bilen da han kjørte tur/retur Stockholm-Selje for å rigge hotellet for en storbrann. Tingretten mener at ting kan tyde på at «Mr. X» hadde en langt mer aktiv rolle i riggingen av brannen enn det hotellsjefen hevder, men ble altså ikke overbevist om at det var styrelederen som var hotellsjefens medhjelper.

Kjøkkensjefen ble frifunnet i tingretten, mens hotellsjefen ble dømt til 5,5 år fengsel for brannstiftelse og økonomisk kriminalitet.

Hotellsjefens forsvarer, Per Kjetil Stautland, sier til Fjordenes Tidende fredag at de ikke har bestemt seg for om de vil anke dommen.

Sogn og Fjordane tingrett hadde ikke mottatt noen anker fredag morgen.